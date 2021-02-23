Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев назвал свою службу в армии бесцельно потраченным временем. Об этом пишет «АиФ».

«Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а еще лучше — в библиотеке», — сказал Нагиев.

Телеведущий также выразил надежду, что нынешняя армия изменилась. По его словам, раньше царила дедовщина, от которой спасало только владение боевыми искусствами. Нагиев подчеркнул, что дедовщина уничтожает человеческое достоинство.

Ранее Нагиев раскритиковал Крида на детском «Голосе».