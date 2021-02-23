Валуев рассказал, как укоряет себя за то, что не служил в армии

Депутат Госдумы, спортсмен Николай Валуев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что корит себя за то, что не служил в армии.

Валуев отметил, что у всех могут быть обстоятельства, которые могли их отвести от армии. Но для мужчины это всегда будет чувством внутреннего стыда, уверен депутат. Он отметил, что все по-разному ощущают свою принадлежность к защитникам.

«Защищают свою родину поднимая флаг на спортивных площадках. Изобретая какие-то вещи, которые помогут ее армии быть передовым соединением мира. Кто-то конкретно в рядах армии отслужит», — отметил он.

Самое важное, по его словам, «быть готовым в любой миг встать под ружье, если потребует ситуация».

«Я в такой вилке (между спортом и армией, — прим. «Газеты.Ru»), с этим живу. Я прекрасно понимал в свое время, что в моем случае это будет внутренним укором. Хотя если посмотреть, чего в итоге удалось мне достигнуть – может быть, я сумел оправдать то, что в армии не отслужил в свое время. Но это может рассматриваться под любым углом — как угодно», — сказал Валуев.

Он также рассказал, что ведет беседы с сыном о службе в армии.

«Когда, например, мы с моим старшим сыном говорим о том, будет он служить или нет, я ему в первую очередь говорю — если ты для родины готов дать больше, чем служба в армии — будь добр, давай это большее. Если нет— то ты должен в рядах армии отслужить. И он готов к этому. Я очень рад, что мне удалось воспитать его таким образом», — рассказал Валуев.