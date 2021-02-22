HBO анонсировал сериалы на 2021 год

Канал HBO Max представил общий трейлер сериалов, которые выйдут в 2021 году.

В видео демонстрируются кадры из детектива «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет, мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком, «Невероятных», новых сезонов «Наследников», «Медвежьего угла», «Тренировочного лагеря», «Умерь свой энтузиазм», «Бетти» и других сериалов.

Кроме того, будут опубликованы несколько документальных фильмов. Среди них работа об американской певице Тине Тернер под названием «Тина», фильм о серфере Гарретте МакНамаре «100-футовая волна» и проект «Аллен против Фэрроу», рассказывающий об обвинениях режиссера Вуди Аллена в педофилии по отношению к своей приемной дочери.

Ранее Вуди Аллен отреагировал на выход фильма с обвинениями в свой адрес.