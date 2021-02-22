The New York Times опубликовала 500 тысяч точек в память о жертвах COVID-19

The New York Times на первой полосе опубликовала 500 тысяч точек в память о людях, погибших от коронавируса.

«Потери: Америка приближается к полумиллиону смертей от коронавируса», — говорится в заголовке.

Точки показывают, как менялись показатели смертности на протяжении 12 месяцев. Скачки произошли в апреле 2020-го и зимой 2021 года. Максимального уровня смертность достигала в январе-феврале этого года.

Авторы графика призвали людей не забывать, что пандемия все еще продолжается.

В мире коронавирусом заразились 112 млн, выздоровели 87 млн, скончались 2,4 миллиона человек.

Ранее эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную версию передачи коронавируса человеку.