Мария Миронова подтвердила смерть своей матери Екатерины Градовой

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Дочь актрисы Екатерины Градовой Мария Миронова подтвердила смерть своей матери, сообщает РИА «Новости».

Обстоятельства смерти народной артистки РСФСР пока неизвестны.

Ранее о кончине Градовой сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Позже сыграла в телефильме «Место встречи изменить нельзя». Служила в Московском академическом театре сатиры.

Первым супругом Екатерины Градовой был актер Андрей Миронов. В браке они провели пять лет, с 1971 по 1976 год, у них родилась дочь Мария Миронова — сейчас народная артистка России.