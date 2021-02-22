Актер Александр Жданов умер после долгой болезни

Заслуженный артист России Александр Жданов умер на 71-м году жизни после долгой болезни, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на петербургский театр «На Литейном».

Актер умер 21 февраля. «Александр Михайлович пришел в театр «На Литейном» (тогда еще Театр драмы и комедии) в 1976 году, в январе 2021 года мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей – 45 лет служения на этой сцене», — говорят в театре. Покойного артиста называют душой коллектива, «великолепным рассказчиком, мудрым товарищем и стойким человеком, который не опускал руки перед затянувшейся болезнью».

Жданов сыграл более чем в 40 спектаклях, снялся в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Труффальдино из Бергамо», «Улицы разбитых фонарей», «О бедном гусаре замолвите слово».

Время и место прощания с артистом пока неизвестны.