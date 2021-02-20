Вдова Андрея Мягкова не появилась на церемонии прощания с актером

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Актриса Анастасия Вознесенская не посетила церемонию прощания со своим супругом, актером Андреем Мягковым, которая прошла в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на театрального режиссера Марину Брусникину.

Она рассказала, что Вознесенская не может покидать квартиру из-за плохого самочувствия.

«По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется», — сказала Брусникина.

Она добавила, что рядом с артисткой а настоящее время находятся ее племянники.

Андрей Мягков умер 18 февраля на 83 году жизни. Официальная причина смерти пока не названа. Кинозрителям актер знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

В субботу, 20 февраля, в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.