Названа дата премьеры фильма о Чебурашке

Полнометражный художественный фильм о Чебурашке должен появиться в российских кинотеатрах 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

Отмечается, что над созданием фильма также работает кинокомпания Yellow, Black and White, известная по таким проектам, как «Кухня. Последняя битва», «Любит не любит» и др.

В «Союзмультфильме», в свою очередь, добавили, что киностудия будет принимать активное участие в съемках картины о Чебурашке и следить за тем, чтобы образ этого персонажа сохранился.

В пресс-службе уточнили, что новый фильм будет представлять из себя семейную комедию. В настоящее время сюжет проекта находится в разработке. Сценаристом картины выступит Виталий Шляппо, режиссером — Дмитрий Дьяченко.

Съемки фильма запланированы на 2021 год.

В конце декабря сообщалось, что «Союзмультфильм» покажет телеспектакль про Чебурашку и его друзей.