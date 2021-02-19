Попавший в реанимацию Марк Горонок рассказал о своем самочувствии

Актер Марк Горонок в беседе с «Рен ТВ» рассказал о своем самочувствии после выписки из реанимации, куда он попал из-за гипертонического криза.

По словам артиста, он приходит в себя. «Меня уже выписали из реанимации. Пока восстанавливаюсь. Наверное, надо мне паузу какую-то взять, чтобы просто осмыслить, что произошло», – сказал Горонок.

17 февраля 47-летнему актеру стало плохо с сердцем во время ссоры с женой.

Горонок известен по ролям в картинах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», а также фильмах «Из ада в ад», «Зал ожидания», «Сеньора», сериале «Улицы разбитых фонарей».

Осенью 2019 года Марк Горонок попал в ДТП на Киевском шоссе. Он и его мать получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Деффчонки» попала в аварию в Москве.