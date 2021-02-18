Сергей Беляков победил в конкурсе на замещение должности гендиректора Росгосцирка

В четверг, 18 февраля, состоялся второй этап конкурса на замещение должности гендиректора федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания». В результате голосования членов Комиссии по проведению конкурса среди 12 кандидатов победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков.

В начале встречи к присутствующим обратилась статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации, председатель Комиссии по проведению конкурса Алла Манилова и пояснила регламент процедуры конкурсного отбора.

«Информационное сообщение опубликовано 28 декабря прошлого года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации не позднее чем за 30 дней до первой даты проведения конкурса. Дополнительное сообщение о проведении тестовых испытаний в связи с большим количеством претендентов опубликовано 5 февраля. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия – это обязательное условие, опыт работы на руководящей должности не менее одного года и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату или руководителю предприятия», - сказала Алла Манилова, добавив, что проведение заседания полностью соответствует установленным законодательством процедурам.

С момента начала приема заявок каждому кандидату предоставлялась возможность ознакомиться с условиями трудового договора, вопросами тестовых испытаний, общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия.

Для участия в конкурсе кандидаты представили заявку и пакет соответствующих документов, который включает в том числе программу деятельности федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» на 2021-2025 года.

Всего было подано 15 заявок на участие в конкурсе, одному кандидату отказано в связи с отсутствием у него оконченного высшего образования. По результатам тестирования, которое состоялось 17 февраля, во второй этап конкурсного отбора допущено 12 кандидатов: Елена Ивановна Багдасарян, Никита Владимирович Белоблоцкий, Сергей Григорьевич Беляков, Тамара Сергеевна Бортникова, Вадим Черменович Гаглоев, Анна Александровна Дармастук, Игорь Анатольевич Каменский, Игорь Иванович Машуков, Андрей Константинович Ромашин, Александр Владимирович Рыбкин, Алексей Олегович Туркалов и Кирилл Вячеславович Хлебников.