Дарья Мороз рассказала о съемках в откровенных сценах

Актриса Дарья Мороз во время общения с поклонниками в Instagram рассказала о съемках в откровенных сценах.

Мороз считает, что умение играть постельные стены в кино можно вводить в курс обучения актерской профессии. «Это очень сложный технический процесс. И доверительные отношения с партнером — очень важный пункт этого процесса!» — не сомневается актриса.

Она также приложила к посту в Stories фотографию со своим партнером по съемочной площадке сериала «Содержанки» Владимиром Мишуковым. В откровенных сценах в этом проекте они снимались вместе.

Ранее экс-участница Comedy Woman рассказала, как потеряла роль из-за отказа раздеться в кадре.