Полиция отказалась возбуждать дело в отношении Пригожина по жалобе Шнурова

Полиция не стала возбуждать дело в отношении Иосифа Пригожина по жалобе музыканта Сергея Шнурова, обратившегося в правоохранительные органы из-за якобы поступавших в его адрес со стороны продюсера угроз.

Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат продюсера Сергей Жорин. По его словам, постановление об отказе в возбуждении дела вынесено 16 февраля. «Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чего и следовало ожидать. Я и раньше говорил, что никаких угроз убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью не было. И мы надеемся, что полиция проверит это заявление на состав заведомо ложного доноса. Потому что, на мой взгляд, при написании заявления Шнуров прекрасно понимал, что никакой угрозы жизни и здоровья от Пригожина в его адрес не исходит», — заявил Жорин.

По его мнению, Шнуров мог быть в нетрезвом состоянии при принятии решения подать заявление. «Потому что, во-первых, это абсолютно утопичное действие, поскольку никакого состава преступления нет. Но что меня больше удивляет — это противоречие тому образу, который Шнур создавал себе долгие годы. Такого уличного хулигана, правдоруба и так далее. Эта череда его странных действий — неоднозначный вопрос на пресс-конференции, заявления в полицию на Пригожина. Но, может быть, это и есть настоящий Шнур, а все, что он показывал нам раньше, было обманом», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что Пригожин посылал Шнурову смс нецензурного содержания. Также в интервью он заявлял, что готов перейти к рукоприкладству, если понадобится защищать от нападок Шнурова супругу — певицу Валерию. В конце января в связи с этими заявлениями Шнуров обратился в полицию.