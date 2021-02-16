Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Актер и режиссер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин заразился коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По словам Михайловой, 85-летний Соломин госпитализирован. «Но чувствует себя пока хорошо», — уточнила она.

Известно, что Соломин заболел несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что актрису Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и др.