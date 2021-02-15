«Уральские пельмени» отсудили у экс-директора часть многомиллионного иска

Арбитражный суд Москвы взыскал 400 тыс. руб. по иску екатеринбургского ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» на 200 млн руб. с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной экс-директору шоу Сергею Нетиевскому, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, суд удовлетворил нематериальное требование истца и запретил ответчику использовать товарный знак «Уральские пельмени».

Спорный товарный знак был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского – First Hand Media, передавшей в 2017 году исключительные права на бренд «Уральским пельменям». Знак зарегистрирован для рекламы, развлечений, одежды, компьютеров, компакт-дисков, монтажа видеозаписей, телепередач.

По данным истца, в период с 2017 по 2018 год ответчик показал в телеэфире 40 программ, в которых знак использовался незаконно. По словам ответчика, спорные программы были созданы с 2012 по 2015 год, а значит, еще до получения истцом прав на товарный знак, а в программах, представлявших съемки концертов, использовался не товарный знак истца, а название выступающей команды.

Нетиевский был директором ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени», в 2011 году учрежденного на паритетных началах десятью участниками шоу, среди которых были Сергей Исаев, Вячеслав Мясников и др. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, после этого между ним и бывшими коллегами начались судебные разбирательства.

О новом иске против Нетиевского стало известно в июне 2020 года.