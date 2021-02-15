Названа дата похорон гендиректора Москонцерта Александра Беленького
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Названа дата похорон генерального директора Москонцерта, заслуженного работника культуры России Александра Беленького.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москонцерта, похороны пройдут 17 февраля, прощание начнется в 12.00. «Стало известно, что Александра Григорьевича Беленького похоронят в среду, 17 февраля, на Троекуровском кладбище», — сообщили в учреждении культуры.
О смерти Александра Беленького стало известно 13 февраля. Ему было 75 лет.
В Москонцерте Александр Беленький работал в течение 56 лет. Он начал карьеру в качестве ассистента звукорежиссера, затем был начальником административно-хозяйственного отдела, заместителем директора, а в 2001 году занял пост генерального директора Москонцерта.
close