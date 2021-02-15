«Родные» возглавили российский прокат

Комедия Ильи Аксенова «Родные» возглавила российский прокат в России в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Фильм об отце семейства (Сергей Бурунов), который повез семью на Грушинский фестиваль, собрал в прокате 200,9 млн руб.

На втором месте оказался анимационный фильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса «Душа» с 145,5 млн руб.

На третьей строчке расположилась романтическая комедия Love Игоря Твердохлебова с 48 млн руб.

Четвертое место занял мультфильм «Пончары. Глобальное закругление», пятое — триллер «Дьявол в деталях».

Ранее «Душа» три раза подряд становилась лидером российского бокс-офиса.