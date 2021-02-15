«Родные» возглавили российский прокат
Александра Лисица
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Комедия Ильи Аксенова «Родные» возглавила российский прокат в России в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.
Фильм об отце семейства (Сергей Бурунов), который повез семью на Грушинский фестиваль, собрал в прокате 200,9 млн руб.
На втором месте оказался анимационный фильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса «Душа» с 145,5 млн руб.
На третьей строчке расположилась романтическая комедия Love Игоря Твердохлебова с 48 млн руб.
Четвертое место занял мультфильм «Пончары. Глобальное закругление», пятое — триллер «Дьявол в деталях».
Ранее «Душа» три раза подряд становилась лидером российского бокс-офиса.
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