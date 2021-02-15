Актриса Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова

Российская актриса Дарья Повереннова в своем Instagram сообщила, что он вышла замуж в День святого Валентина.

Как стало известно, 48-летняя артистка отправилась под венец с 57-летним Андреем Шароновым, который является руководителем Московской школы управления «Сколково».

Женщина отметила, что они шли к этому почти восемь лет.

Это брак стал для Поверенной вторым. Ранее она десять лет была замужем за режиссером Александром Жигалкиным.