Актриса Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова
Антон Демидов
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Российская актриса Дарья Повереннова в своем Instagram сообщила, что он вышла замуж в День святого Валентина.
Как стало известно, 48-летняя артистка отправилась под венец с 57-летним Андреем Шароновым, который является руководителем Московской школы управления «Сколково».
Женщина отметила, что они шли к этому почти восемь лет.
Это брак стал для Поверенной вторым. Ранее она десять лет была замужем за режиссером Александром Жигалкиным.
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