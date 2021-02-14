Актриса Васильева пожаловалась на плачевное положение из-за отсутствия работы

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ рассказала о плачевном положении из-за пандемии коронавируса.

Она призналась, что сидела без работы 10 месяцев, так как были отмены спектакли и работа в кино. Васильева заявила, что думает о поисках проработки, например, об уборке в квартирах или разносе еды. При этом она отметила, что все рабочие места в сферах обслуживания заняты и туда «не пробьешься».

Также артистка сказала, что вынуждена обеспечивать не только себя, но и своих родственников. Из-за этого ей приходится тратить отложенные на квартиру деньги на повседневные расходы.

Ранее российские звезды рассказали, как пережили 2020 год и с какими трудностями пришлось столкнуться из-за пандемии.