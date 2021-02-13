Ева Грин сыграет Миледи в новой экранизации «Трех мушкетеров»

Французская актриса Ева Грин исполнит роль Миледи в новой экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера». Об этом информирует издание Variety.

В фильме также примет участие Венсан Кассель, он сыграет Атоса. А Франсуа Сивиль предстанет перед зрителями в образе Д'Артаньяна. О полном составе картины пока неизвестно.

Отмечается, что режиссером фильма выступит Мартен Бурбулон, сценаристами — Матьё Делапорт и Александр де ла Пательер, а продюсером — Дмитрий Рассам.

Новая экранизация будет состоять из двух частей: «Три мушкетера — Д'Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи». На проект выделят $73 млн.

Ранее российский актер Михаил Боярский назвал своего персонажа Д'Артаньяна из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» отрицательным героем.