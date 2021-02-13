Звезда сериала «Деффчонки» попала в аварию в Москве

Звезда российского сериала «Деффчонки» Галина Боб попала в автомобильную аварию в Москве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что в ее машины врезался другой автомобиль, ей удалось совершить маневр и избежать удара в водительскую дверь. Примечательно, что Боб находится на последних месяцах беременности.

По словам артистки, в дальнейшем еще одно ДТП произошло на том же месте. Она призналась, что из-за произошедшего ей пришлось принять успокоительное.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при ДТП с пятью машинами на юго-западе Москвы.