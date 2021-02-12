Disney не будет устраивать премьеру «Черной вдовы» онлайн

Студия Disney не будет устраивать премьеру супергеройского блокбастера по комиксам Marvel «Черная Вдова» на стриминговом сервисе Disney+, сообщает Screen Rant со ссылкой на генерального директора студии Боба Чапека.

Фильм Кейт Шортланд со Скарлетт Йоханссон в роли супергероини Наташи Романофф ограничится кинотеатральным релизом, заявил Чапек в ежеквартальном отчете.

Disney намерена следить за открытием кинотеатров и настроениями кинозрителей.

Изначально премьера фильма должна была состояться 6 ноября текущего года. Теперь выход картины на экраны запланирован на 7 мая 2021 года.