Disney не будет устраивать премьеру «Черной вдовы» онлайн
Александра Лисица
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Студия Disney не будет устраивать премьеру супергеройского блокбастера по комиксам Marvel «Черная Вдова» на стриминговом сервисе Disney+, сообщает Screen Rant со ссылкой на генерального директора студии Боба Чапека.
Фильм Кейт Шортланд со Скарлетт Йоханссон в роли супергероини Наташи Романофф ограничится кинотеатральным релизом, заявил Чапек в ежеквартальном отчете.
Disney намерена следить за открытием кинотеатров и настроениями кинозрителей.
Изначально премьера фильма должна была состояться 6 ноября текущего года. Теперь выход картины на экраны запланирован на 7 мая 2021 года.
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