Минкульт Украины внес в черный список семь российских музыкантов и актеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

В черный список попали пять участников группы «Хор Турецкого»: Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов.

Также туда попали актеры, снявшиеся в фильме «Крым»: Роман Курцын и Евгений Лапов.

Ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что на некоторых деятелей культуры стоит открывать уголовные дела. Такими артистами он считает Михаила Пореченкова и Никиту Михалкова.