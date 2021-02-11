Срок ареста рэпера Славы КПСС сократили

Арест рэпера Славы КПСС (Вячеслава Машнова) сократили с 7 до 1 суток, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение петербургского суда.

Слава КПСС был арестован на 7 суток после мелкого хулиганства. Его задержали 6 февраля после того, как он выкрикивал на Невском проспекте в Петербурге лозунги о женской анатомии. Сам Машнов заявлял, что его задержали за участие в несогласованной акции.

10 февраля на процесс в Куйбышевский суд Машнов принес книги о выживании в тюрьме и женском организме. Он был арестован на 7 суток.

Вячеславу Машнову 30 лет, он также известен под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Птичий Пепел, Воровская лапа, Бутер Бродский и др.