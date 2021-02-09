Бортко признался, что ему не хватает памятника Дзержинскому на Лубянке

Режиссер Владимир Бортко поддержал инициативную группу, предложившую московской мэрии вернуть на историческое место памятник основателю и главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что присоединяется к этой заявке. «По двум причинам. Первая – потому что из песни слов не выкинешь. Это история – такая она, сякая она, это не имеет никакого значения, как в данном случае относиться к памяти. Это то, что было. Тем более, памятники обычно возвращаются», — заявил Бортко.

По мнению Бортко, памятник обладает художественной ценностью. «Это очень хороший памятник, это высокое искусство. И занимающее свое место – это вообще-то пустая площадь совершенно, его не хватает», — признался он.

Памятник Дзержинскому авторства Евгения Вучетича был установлен на Лубянке в 1958 году. В 1991 году его снесли, а затем перенесли в парк «Музеон» на Крымском валу, где он и находится сейчас.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, комментируя инициативу вернуть памятник, заявил, что это решение надо принимать с учетом мнения москвичей.

Ранее писатель Дмитрий Глуховский критически отнесся к идее возвращения памятника, принадлежащей Захару Прилепину и Александру Проханову.