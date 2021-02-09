«Манк» Финчера стал фаворитом номинаций на премию кинокритиков США
Александра Лисица
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Фильм Дэвида Финчера «Манк» стал фаворитом номинаций на премию кинокритиков США Critics Choice Awards, сообщает Vulture со ссылкой на список номинантов.
Всего «Манк» претендует на победу в 12 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гэри Олдман), «Лучшая актриса второго плана» (Аманда Сейфрид), «Лучший режиссер».
За звание «Лучшей картины года» также поборются «Минари», «Пятеро одной крови», «Ма Рейни: мать блюза», «Новости со всех концов света», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».
72 номинации достались проектам стримингового сервиса Netflix.
Ранее «Манк» стал лидером по числу номинаций «Золотого глобуса».
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