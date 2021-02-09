Умер французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер

Французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер скончался в возрасте 89 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дочь Каррьера.

Она рассказала, что ее отец умер во сне в своем доме в Париже. Режиссер не страдал каким-либо заболеванием, уточнила его дочь.

Он будет похоронен в месте, где родился — деревне Коломбьер-Сюр-Орб во Франции.

Каррьер является лауреатом премии «Оскар» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина», где выступил в качестве и режиссера, и сценариста.

Он известен как сценарист более чем 140 фильмов, в числе которых «Невыносимая легкость бытия», «Ван Гог. На пороге вечности», «Сирано де Бержерак», «Скромное обаяние буржуазии».