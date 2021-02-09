Винокур предложил выплачивать дотации государственным артистам
Антон Демидов
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Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур заявил, что артистам, находящимся на государственной службе, нужно помочь выплатами. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, дотации должны получать музыканты, театры, ансамбли. При этом Винокур считает, что частные исполнители не нуждаются в финансовой помощи.
«Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — отметил Винокур.
Юморист не уточнил, какую сумму, по его мнению, должны направлять артистам.
Винокур также уверен, что после завершения пандемии COVID-19 в отрасли произойдет улучшение финансовой ситуации.
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