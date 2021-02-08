ОНК: Ефремов пробудет в Москве не менее двух месяцев

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников назвал примерный срок пребывания Михаила Ефремова в Московском СИЗО «Водник».

«Ефремов не меньше двух месяцев проведет в Москве с возможным продлением», — сказал Мельников «Газете.Ru».

Осужденный заслуженный артист России был этапирован в Москву из белгородской колонии. Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор.

Ответственный Секретарь ОНК Алексей Мельников подтвердил «Газете.Ru» намерение артиста. «Он нам сказал, что оформил», — сказал Мельников.

Михаил Ефремов приговорен в 7,5 годам колонии общего режима, виновным в ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.