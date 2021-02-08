Михаила Ефремова вернули в московский СИЗО

Актера Михаила Ефремова вернули из Белгородской колонии в московский СИЗО «Водник», передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Здесь Ефремов содержался до суда осенью 2020 года. «Ефремова привезли в Москву. В настоящее время он находится в СИЗО-5», – сказал источник.

Ранее в УФСИН по Белгородской области рассказали, что Ефремова этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.