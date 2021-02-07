Paramount запускает в производство приквел сериала «Йеллоустоун»
Бернст Ю.
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Компания Paramount Pictures займется съемками сериала «Y: 1883», который станет приквелом вестерна «Йеллоустоун», пишет Variety.
Действие картины развернется в XIX веке. В сериале покажут историю основоположников клана Даттонов.
Разработка приквела поручена автору оригинального шоу Тейлору Шеридану. Проект должен выйти на стриминговом видеосервисе Paramount+ до конца 2021 года.
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