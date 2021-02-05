Умер сыгравший в «Майоре Громе» и «Бригаде» актер Виталий Альшанский

Актер Виталий Альшанский скончался на 53-м году жизни, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что вечером 4 февраля к Альшанскому пришла в гости знакомая, однако дверь была закрыта изнутри и никто не открывал. Дверь вскрыли и нашли Альшанского на диване без сознания.

Женщина уточнила, что у артиста были проблемы с давлением, но накануне он чувствовал себя хорошо. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова).

После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада», снимал сериал «Молодежка».