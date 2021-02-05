Генпрокуратуру попросили проверить слова Невзорова о Зое Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской и привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом сообщается на сайте РВИО.

«Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» в программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы», допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ» <...> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма)», – указано в сообщении.

По мнению РВИО, Невзоров высказывался о Космодемьянской «в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики», его слова были направлены на отрицание ее подвига и на умаление памяти о Великой Отечественной войне.