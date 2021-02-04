Яна Троянова рассталась с Василием Сигаревым

Режиссер Василий Сигарев («Жить», «Волчок») в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о расставании с актрисой Яной Трояновой.

Сигарев и Троянова состояли в отношениях с 2013 по 2020 год, расставание, по словам режиссера, произошло по инициативе Трояновой. «Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину», — сказал Сигарев, добавив, что после расставания ходил к психиатру.

Яна Троянова играла во всех фильмах Сигарева, сейчас они продолжают работать вместе и стали, по утверждению режиссера, лучше понимать друг друга.

До отношений с Трояновой Сигарев был женат, в браке родилась дочь Елизавета.