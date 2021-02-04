Эстрадный исполнитель Юрий Шатунов обжаловал отказ в иске о правах на песни «Ласкового мая», которые ему запрещает исполнять компания «Честная музыка».

Как сообщает РИА «Новости», кассационная жалоба поступила в арбитражный суд Москвы и будет передана на рассмотрение в арбитражный суд Московского округа.

18 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск Шатунова, который требовал признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы. Права на эти песни компания получила от бизнесмена Руслана Филатова, который, в свою очередь, получил их от продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году, в нее вошли воспитанники школы-интерната, в том числе Юрий Шатунов, который тогда был подростком.

Ранее продюсер «Ласкового мая» предупредил о блокировке канала Юрия Шатунова.