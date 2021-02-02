Продюсер фильма о Началовой рассказал о прекращении паломничества на ее могилу

Продюсер фильма о жизни певицы Юлии Началовой «Буду рядом» Андрей Загорский (DJ Steklov) в беседе с ФАН рассказал о том, как посетил могилу артистки.

Он пришел на кладбище на 40-летие Началовой, 31 января. «После того, как на могиле установили памятник, я не видел, чтобы там появлялись бутылочки с водой, крема и так далее. Все это было там раньше, пока были крест и земля, на которую все это складировали», — рассказал он.

При этом, по его мнению, летом активное посещение могилы певицы поклонниками возобновится.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни из-за сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне гангрены и заражения крови.

Ранее врач Юлии Началовой рассказал, что она до последнего отказывалась от ампутации стопы.