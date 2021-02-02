Макгоуэн вспомнила о романе с обвиненным в насилии Мэнсоном

Актриса Роуз Макгоуэн высказалась об обвинениях в адрес рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, с которым была помолвлена в течение двух лет до 2001 года.

Она встала на сторону бывшей избранницы Мэнсона, актрисы Эван Рейчел Вуд, обвинившей его в сексуальном насилии, и других женщин, присоединившихся к ней. «Нужны годы, чтобы восстановиться после издевательств, и я желаю им сил на пути к восстановлению. Пускай правда откроется и начнется исцеление», — написала она в Twitter.

Роуз Макгоуэн также записала видеообращение в Instagram. «Он таким не был», — вспомнила она о времени, когда сама встречалась с музыкантом. «Такие люди воруют время. Воруют жизни, надежды, мечты, свободу, сексуальность, любовь», — сказала актриса, назвав работодателей Мэнсона сообщниками и призвав их «остановить голливудский культ».

Макгоуэн, наиболее известная по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные», была одной из первых женщин, открыто рассказавших о преступлениях Харви Вайнштейна.

Ранее после обвинений в издевательствах над женщинами с Мэрилином Мэнсоном разорвал отношения лейбл Loma Vista Recording. Сам музыкант утверждает, что заявления бывших подруг о насилии — это «ужасное искажение реальности».