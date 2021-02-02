«Один жил»: режиссер «Батюшки» рассказал о последних годах Павлюченкова

Актер, режиссер и кинопродюсер Василий Мищенко, снимавший каскадера и артиста Виктора Павлюченкова в телесериале «Батюшка», в беседе с «Рен ТВ» рассказал о том, что в последние годы Павлюченков был одинок.

Кроме того, в квартире артиста и каскадера начали появляться незнакомцы. «Он стал в последнее время не появляться. Какие-то люди стали появляться в квартире, как говорят, которых мы даже не знали. Он один жил», — отметил Мищенко.

Продюсер также удивляется тому, что Павлюченков не стал востребованным артистом. «Даже мне казалось, что после «Батюшки», фильм получил такое широкое признание, ну, как-то не сложилась у него дальше актерская судьба... Может, это была депрессия», — сказал он.

Виктор Павлюченков скончался 1 февраля. Причина смерти не раскрывается.

Артист состоял в Ассоциации каскадеров России, был сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, РЕН ТВ. В кино у него было больше 20 ролей. Он снимался в таких фильмах, как «Батюшка», «Атаман», «До третьих петухов», «Предсказание» и других картинах.