MGM снимет фильм о противостоянии Reddit и миллионеров с Уолл-стрит

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) приобрела права на экранизацию книги писателя Бена Мезрича о противостоянии пользователей форума Reddit и миллионеров с Уолл‑стрит, передает Deadline.

Книга пока еще не написана. Ранее Мезрич написал бестселлер «Миллиардеры поневоле», по которому был снят фильм «Социальная сеть».

Акции компании GameStop, считающейся убыточной, резко выросли из-за флешмоба в социальной сети Reddit. Один из пользователей платформы выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, который открывал по акциям GameStop короткие позиции. Участники тематического форума поддержали его и решили скупать акции компании, что привело к росту котировок и миллиардным убыткам для хедж-фондов.

Ранее Белый дом не стал комментировать «хаос на Уолл-стрит» из-за акций GameStop.