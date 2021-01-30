Персонаж фильма ужасов «Чаки» числится пропавшим без вести в Техасе

Жители Техаса получили необычное сообщение в пятницу от использующейся для поиска пропавших детей системы о том, что им нужно искать одержимую куклу с ножом из фильмов — Чаки и его сына Глена, сообщает Indy100.

Система указала Чаки и его вымышленного сына Глена как пропавших без вести. В предупреждении говорилось, что Чаки — это 28-летний мужчина с рыжими каштановыми волосами и голубыми глазами, на нем был синий джинсовый комбинезон, разноцветная полосатая рубака с длинными рукавами. Кроме того, при себе у него был нож. Глен же описывался как мальчик младше пяти лет с волосами и глазами того же цвета, что и у его отца. Он был одет в синюю рубашку с черным воротником.

Как отмечает издание, это сообщение напугало некоторых жителей Техаса.

Позднее выяснилось, что предупреждение было ошибкой.

«[Предупреждение] является результатом неисправности теста. Мы приносим извинения за путаницу, которую это могло вызвать, и прилагаем все усилия, чтобы этого больше не повторилось», — говорится в сообщении Департамента общественной безопасности Техаса.

Весной прошлого года стало известно, что сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил жизнь самоубийством.