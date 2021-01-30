На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Алла Йошпе

Народная артистка России, советская эстрадная певица Алла Йошпе скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в своем Facebook писательница Мария Арбатова.

Писательница не уточнила причину смерти Аллы Йошпе. Она только пожелала мужу певицы Стахану Рахимову здоровья и сил перенести потерю.

«Алла Йошпе — человек нереальной красоты и таланта», — добавила Арбатова.

Йошпе также является заслуженной артисткой Узбекской ССР и РФ, она имеет Орден Дружбы (2008). Она написала четыре книги.