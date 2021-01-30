Жена экс-министра финансов США выпустила трейлер своей комедии

Жена экс-министра финансов США Стива Мнучина Луиза Линтон выпустила трейлер своей комедии Me You Madness (Я, ты, безумие). Об этом пишет Mediaite.

Линтон играет главную роль в своем режиссерском дебюте в роли убийцы-миллиардера и самоидентифицированного «материалистичного, самовлюбленного, самовлюбленного мизантропа» Кэтрин Блэк, которая в конечном итоге становится «слабым местом» для персонажа Эда Вествика Тайлера Джонса.

IMDb описывает Блэк как «социопатическую бисексуальную женщину», которая «выслеживает и убивает мужчин из арбалетов, бокалов для мартини и кухонных ножей, чтобы съесть их».

«Если вы думаете, что это прямая подделка американского психопата, в некотором смысле вы можете быть правы», — говорится в сообщении.