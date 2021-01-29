«Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко собрал в российском прокате более 2 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Disney.

Картину посмотрели около 7 млн россиян и жителей СНГ.

Как отметили в пресс-службе, сиквел «Последнего богатыря» стал четвертым фильмом в истории российского кинематографа, который превысил отметку в 2 млрд.

До него эту цифру преодолели «Холоп» Клима Шипенко, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Т-34» Алексея Сидорова.

Ранее сообщалось, что «Последний богатырь: Корень зла» в третий раз подряд стал лидером российского проката.