«Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате более 2 млрд рублей
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Фильм «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко собрал в российском прокате более 2 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Disney.
Картину посмотрели около 7 млн россиян и жителей СНГ.
Как отметили в пресс-службе, сиквел «Последнего богатыря» стал четвертым фильмом в истории российского кинематографа, который превысил отметку в 2 млрд.
До него эту цифру преодолели «Холоп» Клима Шипенко, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Т-34» Алексея Сидорова.
Ранее сообщалось, что «Последний богатырь: Корень зла» в третий раз подряд стал лидером российского проката.
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