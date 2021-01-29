СМИ: рэпера Тиму Белорусских задержали с 2 килограммами наркотиков

Рэпера Тиму Белорусских задержали с наркотиками в Минске, сообщает Telegram-канал Mash.

У музыканта дома нашли 2 килограмма гашиша. Сейчас он находится под домашним арестом.

Артист заявил, что продавать наркотики не планировал и держал их для личного пользования.

Утверждается, что задержали Тиму Белорусских еще 10 января, 12 января арестовали. Согласно белорусскому законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.