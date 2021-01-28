Умер Василий Лановой
Ольга Якушева
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Умер народный артист СССР Василий Лановой, передает ТАСС. Об этом сообщила его жена Ирина Купченко.
Ему было 87 лет.
«Василий Семенович скончался», — сказала Купченко.
Актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа. Ранее 28 января стало известно, что Лановой пережил клиническую смерть.
Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.