Картина «Молодой человек с медальоном» Боттичелли продана за $92 млн

Картина Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $92 млн, сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, это рекордная сумма для картин Боттичелли. «Молодой человек с медальоном» был написан в 1470–1480-х годах и считается одним из лучших портретов флорентийского мастера.

Продажа этой картины является первым важным индикатором состояния рынка искусства в этом году.

В условиях пандемии готовность коллекционеров отдавать крупные суммы стояла под вопросом.

Успешная продажа произведения Боттичелли может помочь поднять цены на другие подобные картины.

Ранее картину британского граффити-художника Бэнкси под названием «Покажи мне Моне» продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за $9,8 млн.