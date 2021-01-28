«Тараканы!» отметят 30-летие концертом в Москве

Панк-группа «Тараканы!» в год своего тридцатилетия даст концерт «Полноприводная акустика» в московском «ГлавClub».

В программе «Полноприводной акустики» — классические хиты и раритеты «Тараканов!», переработанные в разных стилях: «Анестезия» прозвучит в стиле регги, «36 и 6» и «Кто-то из нас двоих» — в босанове, «Мужчины с электрогитарами» станет классическим кантри-треком в духе Джонни Кэша, «Панк форева?» — в духе Hit the Road Jack, «Семь миллиардов» — песней мексиканских марьячи.

К стандартному составу группы присоединились две бэк-вокалистки и перкуссионист, а сами музыканты группы будут играть на контрабасе, губной гармонике и банджо. За клавишные встанет экс-вокалист группы «Четыре таракана» Денис Петухов.

Последний раз в Москве «Полноприводная акустика» звучала 1 января 2019 года. Новый концерт состоится 29 января 2021 года.