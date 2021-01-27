Пригожин выругался в ответ на заявление в полицию от Шнурова

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не в курсе претензий со стороны музыканта Сергея Шнурова, который подал на него заявление в полицию. В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин уточнил, что «давно забыл» о существовании Шнурова.

В среду, 27 января, адвокат лидера группы «Ленинград» сообщил, что исполнитель подал заявление в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз. Их конфликт начался еще в декабре, когда Шнуров раскритиковал Валерию, а Пригожин в ответ заявил в интервью, что готов дойти до рукоприкладства и «треснуть по башке».

«Первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает? **дак какой-то», — ответил на новость о заявлении Пригожин.

Он добавил, что «никак не собирается» реагировать на ситуацию.