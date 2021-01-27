Трансгендерный актер Эллиот Пейдж объяснил развод с женой

Канадский актер Эллиот Пейдж объяснил развод с супругой Эммой Портнер тем, что пара распалась еще летом 2020 года.

В совместном обращении, опубликованном Daily Mail, бывшие партнеры сообщили, что сохранили уважение друг к другу и остаются близкими друзьями.

Расставание произошло до того, как Эллиот Пейдж сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина. 27 января о готовящемся разводе сообщили СМИ.

Звезда фильма «Джуно» Пейдж и хореограф Портнер поженились в январе 2018 года. Тогда Пейдж публично определяла себя как женщина и жила под именем Эллен.