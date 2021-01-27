Роберт Родригес перезапустит франшизу «Детей шпионов»
Елена Арнольдова
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Роберт Родригес перезапустит свою семейную экшн-франшизу «Дети шпионов» для студии Skydance Media, сообщает Deadline.
Родригес станет сценаристом и режиссером перезапуска.
Оригинальные «Дети шпионов» выдержали три сиквела, в общей сложности франшиза заработала в мировом прокате $550 млн.
Когда начнутся съемки и на какой год запланирована премьера фильма, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что Роберт Родригес превратит «От заката до рассвета» в мультсериал.
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