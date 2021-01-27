Роберт Родригес перезапустит франшизу «Детей шпионов»

Роберт Родригес перезапустит свою семейную экшн-франшизу «Дети шпионов» для студии Skydance Media, сообщает Deadline.

Родригес станет сценаристом и режиссером перезапуска.

Оригинальные «Дети шпионов» выдержали три сиквела, в общей сложности франшиза заработала в мировом прокате $550 млн.

Когда начнутся съемки и на какой год запланирована премьера фильма, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Роберт Родригес превратит «От заката до рассвета» в мультсериал.