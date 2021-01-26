Стало известно о рождении шестого ребенка у 90-летнего Краско

Актер Иван Краско заявил, что 4 декабря 2020 года у него родился шестой ребенок — дочь Дарья.

Ребенка родила избранница 90-летнего Краско Юлия Кичемасова. На передаче Первого канала «На самом деле» Кичемасова рассказала, что использовала биологический материал актера, который он заморозил в период отношений со своей третьей женой Натальей Вяль, и забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения. «Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может», — цитирует Краско сайт kp.ru.

Сейчас пара готовится к регистрации брака.

Ранее Иван Краско был женат четыре раза, в 2019 году СМИ сообщили, что бывшие жены оставили актера без жилья. В конце 2020 года артист переболел коронавирусом.